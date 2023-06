Hatte Schulden: Brutale Bande trennte Mann ganzes Bein ab

Eine Frau hat noch einmal den Horror erlebt, als sie und ihr damaliger Partner angeblich in ihrem Haus von Macheten schwingenden Bandenmitgliedern angegriffen wurden.

Eine Frau behauptet, sie habe Verletzungen und Traumata erlitten, von denen sie sich nicht mehr erholen wird, nachdem sie Opfer eines angeblichen Angriffs wurde, weil ihr Partner hohe Schulden hatte. Die 28-jährige Frau hatte versucht, die Polizei zu rufen, als sie bei dem Angriff am 19. Mai niedergeschlagen wurde, wobei ihr ein Mittelfinger abgetrennt wurden.

Brutaler Angriff

© Facebook

Die zweifache Mutter sagte dem Daily Record, dass ihr Leben nie wieder dasselbe sein wird: "Es ist eine schreckliche Sache, die mir passiert ist, und es ist schwierig, darüber zu sprechen. Ich versuche nur, mein Leben weiterzuleben und mich von all dem zu erholen. Es war eine traumatische Erfahrung. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum wir angegriffen wurden. Ich weiß nicht, was genau passiert ist, da er mir nicht ehrlich gesagt hat, was passiert ist."

© Facebook

Das Paar musste in das Krankenhaus von Monklands gebracht werden, wobei Bilder des Vorfalls angeblich letzte Woche in den sozialen Medien kursierten. Es kursierten auch Bilder des Freundes der Frau, dem das rechte Bein amputiert wurde. Beide dürften bei der Bande Schulden gehabt haben.