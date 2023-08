Mann bot Nymphomanin 2,5 Millionen, um Loch in ihre Brust zu bohren

Trotz ihrer außergewöhnlichen Vorlieben betonte Jessica, dass sie auf gegenseitiges Einverständnis und Respekt achtet.

In einer schockierenden Enthüllung berichtet Jessica, eine selbsternannte Nymphomanin, von verstörenden Angeboten, die ihr auf Swinger-Seiten gemacht wurden. Die 34-Jährige, die offen zugibt, wöchentlich mit zehn Männern intim zu werden, plauderte im Podcast "Soft White Underbelly" aus dem Nähkästchen.

Unfassbarer Vorschlag

Über die fragwürdigen Begegnungen berichtete Jessica: "Wir reden über Sex, schicken uns Bilder... Ich mache mir klar, was sie mit mir machen werden und es passiert einfach." Doch selbst für sie gingen einige Vorstellungen der Männer zu weit. Ein Unbekannter wollte sie als Sexsklavin in seinem Keller einsperren, ihr Kind aufziehen und alle Rechte an ihm haben.

Doch der Gipfel der Absonderlichkeit war ein Mann, der Jessica unglaubliche 2,5 Millionen Dollar bot, um Löcher in ihre Brüste zu bohren und sie zu brandmarken. Sie lehnte ab, doch der Unbekannte erhöhte das Angebot sogar noch. "Es gibt einige interessante Leute da draußen, das ist sicher", kommentierte Jessica trocken.

Trotz ihrer außergewöhnlichen Vorlieben betonte Jessica, dass sie auf gegenseitiges Einverständnis und Respekt achtet. Sie gestand: "Am liebsten mag ich es, wenn ich irgendwo hingehe und sie mich einfach packen, fesseln und tun, was sie wollen. Ich glaube, das macht mir am meisten Spaß..."