Kickbox-Schiri kassiert Haken und geht brutal zu Boden

Doch nicht nur die beiden Kontrahenten Antonio Plazibat und Tariq Osaro lieferten sich einen harten Schlagabtausch, sondern auch der Ringrichter Edward Strijkert geriet unversehens ins Rampenlicht. In der zweiten Runde des Duells um den Interim-Schwergewichtstitel der "GLORY"-Organisation ging es heiß her. Plazibat schien die Glocke überhört zu haben und setzte seinen Angriff unbeirrt fort. Um Schlimmeres zu verhindern, warf sich Strijkert mutig zwischen die Kämpfer - eine Entscheidung mit Konsequenzen.

Wie in den Aufnahmen des Events deutlich zu sehen ist, traf der 27-jährige Osaro den Referee mit einem wuchtigen rechten Haken direkt ins Gesicht. Strijkert, sichtlich benommen, ging zu Boden, doch er zeigte eine erstaunliche Widerstandsfähigkeit. Nach einer kurzen Verschnaufpause rappelte er sich auf und stolperte in eine Ringecke.

The ref went down during the #COLLISION5 main event ???? pic.twitter.com/04Bo5Iur3O