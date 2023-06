Dieser Mann spielt den genauesten Pass aller Zeiten

Einen genaueren Pass kann man nicht spielen. Ein Fan gelang in der Halbzeit eines Fußballspiels der Pass seines Lebens, auf den auch Lionel Messi neidisch geworden wäre.

Der Fußballklub San José Earthquakes in den USA hat ein außergewöhnliches Halbzeitspiel namens "Bocce Soccer" ins Leben gerufen, um die Fans in der Pause zu unterhalten. Am vergangenen Wochenende ereignete sich dort eine wahre Sensation, die selbst einen Weltstar wie Lionel Messi (35) beeindrucken würde.

Nicht besser zu spielen

Bei "Bocce Soccer" handelt es sich um eine Variante des Präzisionssports Boccia, bei dem es darum geht, Kugeln möglichst nah an eine Zielkugel zu werfen oder gegnerische Kugeln zu treffen, um sie von der Zielkugel wegzubewegen. Doch der MLS-Klub aus San José hat eine einzigartige Abwandlung des Spiels eingeführt: Statt mit Kugeln wird hier mit Fußbällen gespielt, und die Zielkugel ist der Anstoßpunkt im Mittelkreis des Fußballfeldes.

Der Wettbewerb besteht darin, den Fußball möglichst nah an den Anstoßpunkt zu platzieren. Der Ball wird dabei von der Strafraumgrenze, etwa 40 Meter entfernt, geschossen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Ball genau auf dem Mittelpunkt liegen bleibt, ist äußerst gering. Doch ein Fan ließ sich von der Herausforderung nicht abschrecken und wagte es bei der Halbzeitpause des Spiels zwischen San José und den Portland Timbers (0:0). Zu aller Überraschung gelang ihm das Unglaubliche!

Das Ereignis wurde glücklicherweise gefilmt und vom Klub auf Twitter geteilt. Leider ist nicht bekannt, welchen Preis der Fan für seine außergewöhnliche Leistung erhalten hat.