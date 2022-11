Ein Traum, den wohl nicht sehr viele hegen: Einen eigenen Porno, in der eigenen Kirche zu drehen. Traum erfüllt, aber Job weg.

Der 39-jährige Priester, Travis Clark, plante alles durch. Er stellte mehrere Kameras auf, leuchtete die Szenerie aus und holte sich dann zur späteren Stunde zwei Dominas, Mindy Dixon (41) und Melissa Cheng (23), in die Kapelle, um es auf dem Altar zu treiben. Jedoch konnte ein Einwohner der kleinen Stadt in Louisiana, USA, durch ein Fenster der Kirche blicken und erspähte den halbnackten Priester, wie er mit den zwei Damen, die in Korsetts und hohen Schuhen vor Ort waren, am Werk war.

Dieser verständigte daraufhin die Polizei, welche den wilden Dreh zu einem frühen Ende brachten und Beweismittel sicherten. Den Beamten zufolge soll alles einvernehmlich abgelaufen sein, wobei sie die Beteiligten trotzdem wegen Obszönität in Haft nahmen. Des Weiteren soll die 41-jährige Mindy Dixon, die eigentlich als Pornostar tätig ist, einen Tag zuvor in den sozialen Medien gepostet haben, dass sie nach New Orleans gereist sei, um dort mit einer weiteren Domina "ein Haus Gottes zu beschmutzen".

Urteil wurde nun bekannt gegeben

Der Porno-Dreh liegt nun schon rund zwei Jahre zurück. Im Juli dieses Jahres haben sich die Beiden des Vergehens des institutionellen Vandalismus schuldig bekannt. Sie wurden zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt.

Der Priester musste der Kirche 8.000 Euro Entschädigung zahlen, da der besagte Altar verbrannt werden musste. Er wurde seines Amtes enthoben, bekam eine dreijährige Gefängnisstrafe auf Bewährung und muss nun 1.000 Euro Geldstrafe bezahlen.