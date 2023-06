Ultra-Seltener Albino-Wal vor der Küste Australiens gesichtet

Die Experten sind sich uneinig, doch eine renommierte Wildtierbiologin hegt den Verdacht: "Er könnte es sein, aber möglicherweise auch ein anderer weißer Wal aus der ostaustralischen Buckelwalpopulation", zitiert der Sender 9News die Wissenschaftlerin Vanessa Pirotta von der Macquarie University. Weiße Buckelwale sind äußerst selten anzutreffen.

Ein aufmerksamer Tourist filmte den majestätischen Meeresbewohner in der Nähe der Whitsunday Islands und reichte das Video beim White Whale Research Center ein. Seit Jahren sammelt das Zentrum Daten zu Migaloo.

This video footage was received by the White Whale Research Center on Friday 16th June from a tourist flying over the Great Barrier Reef in the Whitsunday Islands area. It shows a possible sighting of a white whale heading north.

