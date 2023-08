Vater wird von Bär attackiert: Sohn (14) rettet ihm das Leben

Der Vater fand dann den Abzug seines Gewehrs und feuerte einen Schuss in die Luft ab, welcher den Bären vertrieb.

Ein Vater hat seinem Sohn bei einer Bärenjagd in Schweden sein Leben zu verdanken. Pär S. und sein tapferer Sohn Evert (14) waren in Ljusdal auf der Pirsch, als plötzlich ein riesiger Bär ihren Weg kreuzte.

Bär griff aus dem Nichts an

Inmitten der grünen Kulisse wurden Vater und Sohn mit der Gefahr konfrontiert. "Der Bär drehte sich um und stürmte auf Papa zu, bevor wir überhaupt abdrücken konnten", enthüllt der mutige Evert in einem Gespräch mit der Zeitung "Aftonbladet".

Der junge Evert erzählt weiter: "Ich rannte einfach auf den Bären zu und schlug mit meiner rechten Hand zu." Der Bär griff den Jungen an, riss an seinem linken Arm. "Dann vergingen nur fünf oder sechs Sekunden, und alles war vorbei", erinnert sich der Teenager an den dramatischen Augenblick. Als er wieder zu sich kam, fand er seinen Vater mit schweren Verletzungen im Gesicht vor. "Ich konnte sogar den Knochen durch seine Wange sehen", gesteht der junge Held schockiert.

Der Vater fand dann den Abzug seines Gewehrs und feuerte einen Schuss in die Luft ab, welcher den Bären vertrieb. Pär war schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert werden. Bei Sohn Evert wurde ein gebrochenes Handgelenk, einen gebrochenen Finger und Fleischwunden festgestellt.