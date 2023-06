Diese 'Black Mirror'-Folge wird als schlechteste der ganzen Serie bezeichnet

Fans von Black Mirror sind es gewohnt, sich nach dem Ansehen einer Folge der dystopischen Serie verstört oder beunruhigt zu fühlen, aber selten enttäuscht.

Die neueste Folge der Netflix-Show, "Mazey Day", wird jedoch von den Zuschauern als "schlechteste Folge aller Zeiten" bezeichnet. Die vierte Folge der sechsten Staffel der Serie dreht sich um einen Paparazzo, gespielt von Zazie Beetz (Deadpool 2), der einen Fernsehstar in den Selbstmord treibt, nachdem er Fotos von ihm und seiner heimlichen Geliebten an eine Zeitschrift verkauft hat.

Fans von Folge enttäuscht

Dort werden ihr 30.000 Dollar angeboten, wenn sie ein Foto von Mazey Day machen kann, die nach einer Fahrerflucht in der Tschechischen Republik verschwunden ist. Letztendlich findet die Fotografin heraus, dass May sich versteckt, weil sie von einem Werwolf gebissen wurde und sich versteckt, um sich selbst davor zu bewahren, andere zu verletzen.

Einer schrieb: "Der Mazey-Tag ist eine der schlechtesten Black-Mirror-Folgen aller Zeiten." Während ein anderer wütend war: "Mazey Day würde in jeder anderen Serie eine gute Folge abgeben, aber sie gehört ABSOLUT nicht in Black Mirror. Es ist ein Schandfleck für eine ansonsten gute Staffel. Ein anderer meinte: "Hat ChatGPT die Mazey Day-Folge von Black Mirror geschrieben? Denn was war das für eine Abscheulichkeit?"

Derzeit hat Mazey Day einen Rotten Tomatoes Score von 43 Prozent und erhielt zwei Sterne von The Independent.