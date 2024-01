Diese Frau hat 23 Orgasmen am Tag

Auf X, ehemals Twitter, teilt die Expertin ihre Weisheiten mit 239.500 Followern.

Intime Momente werden nicht nur durch Sexstellungen und Spielzeug intensiver. Dr. Emily Morse, die selbst bis zu 23 Orgasmen täglich erlebt, hat einen Ratschlag für "besseren Sex" enthüllt: Kommunikation im Schlafzimmer.

Mehrere Ratschläge

Die Sexologin aus Michigan betont, dass vollständige Selbstakzeptanz eine Schlüsselrolle spielt: "Innere Arbeit an sich selbst = besserer Sex." Die Herausforderung der Selbstakzeptanz sei zwar groß, aber je mehr man sich akzeptiert, desto entspannter und präsenter ist man, was sich auch im Schlafzimmer bemerkbar macht.

Zahlreiche Anhänger stimmen zu, dass ihre inneren Erfahrungen den Schlüssel zu erfülltem Sex bieten. Ein Follower kommentierte: "Sehr wahr", ein anderer gestand: "Es ist sehr schwer", während ein dritter meinte: "Seltsamerweise fühle ich mich in meinem Privatleben natürlich, aber nicht so sehr in meinem Job."

Dr. Emily, die früher ihre Orgasmen vortäuschte, bevor sie ihr eigenes Sexualleben revolutionierte, erklärt: "Die meisten Probleme in Beziehungen haben nichts mit dem Sex, sondern mit der Kommunikation zu tun." Für sie ist "Kommunikation das beste Schmiermittel", da offene Gespräche über Sex die Erfahrung verbessern.