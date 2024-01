Streit an U-Bahn-Gleis endet in Katastrophe

Augenzeugen nahmen ein beunruhigendes Video auf, das den tragischen Vorfall zeigt.

Am Donnerstagabend ereignete sich ein schrecklicher Vorfall in Philadelphia, bei dem ein Mann nach einem Streit auf die U-Bahn-Gleise gestoßen wurde und ums Leben kam. Der Vorfall geschah in der Nähe der Universität von Pennsylvania an der SEPTA-Station auf der 34th Street in University City.

A man is hit by a train in Philadelphia during a scuffle at the 34th Street SEPTA station in University City. pic.twitter.com/B6GBeYuerK — Videos You Need To See (@vynts_tv) January 5, 2024

Augenzeugen nahmen ein beunruhigendes Video auf, das den tragischen Vorfall zeigt. Während eines heftigen Streits zwischen zwei Männern fiel das Opfer auf die Gleise, und trotz Rettungsversuchen wurde es vom herannahenden Zug der Market-Frankford-Linie überfahren. Die Polizei von Philadelphia untersucht den Vorfall.⁠