Dieses Smiley lacht jeden Herbst Autofahrern entgegen

Das riesige Smiley-Gesicht aus Bäumen erscheint jeden Herbst, wenn sich die Nadeln der Bäume verfärben. Es ist in der Nähe von Meilenstein 25 auf der Oregon 18, zwischen den Städten Grand Ronde und Willamina, zu sehen.

Riesiges Smiley

Das Gesicht befindet sich auf dem Waldgebiet von Hampton Lumber. Kristin Rasmussen, die Sprecherin des Unternehmens, erklärte in einer E-Mail, dass das Smiley-Gesicht 2011 von David Hampton, dem Miteigentümer von Hampton Lumber, und Dennis Creel, dem damaligen Forstwirtschaftsleiter des Unternehmens, entworfen und gepflanzt wurde.

"Nach jeder Ernte beginnen unsere Förster mit der Planung des Wiederaufforstungsprozesses", schrieb sie. "In der Regel pflanzen sie je nach Höhenlage und Bodenbeschaffenheit eine Vielzahl einheimischer Arten, darunter Douglasien, westliche Hemlocktannen, Edeltannen und westliche rote Zedern."

Während die Augen und der Mund mit Douglasien bepflanzt wurden, wurde das "Gelb" des Smileys durch das Pflanzen von Lärchenbäumen erzeugt. "Lärchen sind Nadelbäume, deren Nadeln sich im Herbst gelb färben und abfallen, weshalb das Smiley-Gesicht zu dieser Jahreszeit am besten zu sehen ist", schrieb Rasmussen.

Mit Hilfe eines Seils haben die Mitarbeiter den Kreis abgesteckt und die Position der Augen und des Mundes trianguliert. Das Gesicht hat einen Durchmesser von etwa 90 Meter. Passanten werden das lächelnde Gesicht in den nächsten 30-50 Jahren jeden Herbst sehen können, bis die Bäume geerntet und in den Hampton-Sägewerken in Willamina und Tillamook zu Schnittholz verarbeitet werden können.