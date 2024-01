Rakete soll mit flüssigem Methan aus Kuhmist betrieben werden

Das japanische Start-up-Unternehmen Interstellar Technologies führte auf dem Weltraumbahnhof Hokkaido einen 10-sekündigen "statischen Feuertest" seines Cosmos-Triebwerks für die "Zero-Rakete" durch.

Es hat auch ein Video des Tests veröffentlicht, das die Lebensfähigkeit des Treibstoffs beweist, der sauber und im Überfluss vorhanden ist.

/

Breaking news from the test stand????

\

Here's a short footage of IST's first static fire test using Liquid Biomethane???? pic.twitter.com/695ld0kGmo