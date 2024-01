''Michael Jackson'' gab 100.000 Dollar für Beauty-OPs aus

Trotz ihres Erfolgs bleibt Ana nicht von kontroversen Kommentaren verschont.

Das in Dubai ansässige Model Ana Espinolas (23) steht im Fokus, da ihre Streben nach Schönheit nicht nur Bewunderung, sondern auch Kritik hervorruft. Mit Ausgaben von rund 100.000 Dollar für Schönheitsoperationen hat die Lateinamerikanerin eine Online-Fangemeinde von fast zwei Millionen Followern auf Instagram aufgebaut.

Auch viel Kritik

Trotz ihres Erfolgs bleibt Ana nicht von kontroversen Kommentaren verschont. In der TV-Sendung "Hooked on the Look" gestand sie, bereits dreimal an ihrer Nase operiert worden zu sein, was Vergleiche mit Michael Jackson auslöste. Doch die Paraguayerin nimmt dies mit einer Prise Selbstironie: "Viele Leute sagen mir, dass ich wie Michael Jackson aussehe. Ich bin nicht wirklich beleidigt, weil ich Michael Jackson mag."

Ana konzentriert sich darauf, dass ihre äußere Erscheinung das Ergebnis harter Arbeit und persönlicher Investitionen ist. Mit einem Hintergrund in der Fitness-Branche betont sie ihre gesunde Ernährung und intensives Training. Auf OnlyFans aktiv, erkennt sie die Bedeutung von Qualität an: "Die Leute werden nicht dafür bezahlen, etwas zu sehen, das schlecht aussieht. Man muss in sich selbst investieren."

Trotz ihrer Veränderungen bleibt Ana authentisch und betont, dass es unmöglich ist, es allen recht zu machen: "Man kann es nicht jedem recht machen, man muss sich nur selbst zufriedenstellen."