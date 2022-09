9-jähriger Junge von Braunbär angefallen und zerfleischt

Ein 9-jähriger Junge wurde bei der Jagd nördlich von Anchorage von einem Braunbären schwer verletzt

Der Mann und der Junge waren bei der Jagd im Gebiet der Palmer Hay Flats auf einen Braunbären und ihr Junges gestoßen. Sowohl ein 41-jähriger Mann als auch der 9-jährige Sohn wurden angegriffen.

Die Bärin zerfleischte den Jungen und verletzte ihn schwer. Der Erwachsene, der das Kind begleitete, war bewaffnet und schoss den Braunbären während des Angriffs an und tötete ihn. Beide Jäger wurden zur Behandlung in ein örtliches Krankenhaus in Alaska gebracht.

Zuvor berichteten Anwohner von mehreren Begegnungen mit einem Bären, der Hühnerställe verwüstet hat. Die Polizisten untersuchen, ob es sich um denselben Bären handelt, der Dutzende von Hühnern und Truthähnen getötet hat.