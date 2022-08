Barilla-Kochzeit lässt Netz rätseln

Das Netz rätselt. Der Nudelhersteller Barilla variiert anscheinend auf den Verpackungen der Spaghetti N5 beliebig die optimale Kochdauer.

Das Internet rätselt über die Kochdauer der Barilla N5 Nudeln. Ein Tweet lässt erahnen, dass Barilla bei seinen Spaghetti Produkten offensichtlich beliebig die optimale Kochdauer variiert.



War die optimale Kochdauer zunächst noch bei 8 Minuten angesiedelt, wurde sie still und heimlich auf 9 Minuten erhöht. Bei manchen Verpackungen dürfte sich die optimale Kochdauer sogar auf bis zu 11 Minuten ausgedehnt haben. Ob es ein Verpackungsfehler oder eine bewusste Veränderung der optimalen Kochdauer ist, bliebt ein Mysterium. Das Netz rätselt auf alle Falle über die verschiedenen Angaben auf den Verpackungen bei Spaghetti N5.

Manche Twitter-User spekulieren, dass Barilla aufgrund des Hartweizen-Mangels aus Kanada die Kochdauer anpassen musste. Auch die unterschiedlichen Länder-Verpackungen könnten laut den Usern eine Rolle spielen. So könnten Verpackungen in Italien eine kürzere Kochdauer angeben, als Verpackungen in Österreich und Deutschland.