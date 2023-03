Messis WM-Triumph soll in Zeichentrickserie verewigt werden

Der argentinische Fußballkapitän hat sich nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft in Katar mit Sony Music Entertainment zusammengetan, um eine neue Zeichentrickserie zu entwickeln

Die Serie wird Messi als Kind zeigen, wie er auf seiner Reise durch ein Videospiel mit Hindernissen konfrontiert wird. Die Serie wird in Englisch, Spanisch und mehreren anderen Sprachen produziert. Die Premium Content Division von Sony Music, die in Zusammenarbeit mit Leo Messi Management produziert, wird die Entwicklung und den Vertrieb der Serie beaufsichtigen. Derzeit ist noch kein Netzwerk oder Streaming-Anbieter bekannt.

"Schon als Kind habe ich Zeichentrickserien geliebt, und meine Kinder sind große Fans von Zeichentrickfiguren. An einem Animationsprojekt mitwirken zu können, macht mich glücklich, weil damit einer meiner Träume in Erfüllung geht. Ich möchte Sony Music dafür danken, dass sie sich an diesem Projekt beteiligen, und wir hoffen, dass das Ergebnis allen gefallen wird, vor allem den Mädchen und Jungen", sagte Messi.

"Es ist ein Privileg für Sony Music, mit Lionel Messi an diesem Projekt zusammenzuarbeiten, um die Kraft und die Lehren des Sports in Partnerschaft mit dem größten Fußballspieler aller Zeiten und einem der größten Athleten der Geschichte zu präsentieren", fügte Fernando Cabral, EVP, Business Development, Latin-Iberia Regional, Sony Music Entertainment hinzu. "Wir freuen uns darauf, diese herzerwärmende und demütige Serie für Zuschauer aller Altersgruppen auf der ganzen Welt auf die Bildschirme zu bringen."

Argentinien besiegte im Endspiel der Fußball WM in Katar 2022 Frankreich nach Elfmeterschießen und krönte sich zum dritten Mal zum Weltmeister. Messi war dabei mit zwei Toren der Mann des Spiels für die Argentinier.