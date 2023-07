Lehrerin hatte mit Schüler Sex auf Friedhof

Die Lehrerin hatte überall in der Stadt Sex mit dem Schüler, einschließlich in seinem Elternhaus und regelmäßige Besuche auf dem Friedhof.

Die kranke Lehrerin Cali Heikes, 26, hat sich schuldig bekannt, bis zu dreimal pro Woche Sex mit einem Schüler gehabt zu haben, unter anderem auf einem Friedhof, und sich in das Haus seiner Eltern geschlichen zu haben. Cali Heikes, 26, unterrichtete Naturwissenschaften an den Winside Public Schools in Nebraska, als sie sich auf eine Beziehung mit einem 17-jährigen Schüler einließ.

Mehrere Verbrechen

Jetzt hat sich Heikes zweier Verbrechen schuldig bekannt, darunter Missbrauch ersten und zweiten Grades durch einen Schulangestellten. Obwohl das Alter der sexuellen Mündigkeit im Staat Nebraska bei 16 Jahren liegt, ist es für einen Lehrer illegal, mit einem Schüler unter 21 Jahren Sex zu haben. Nach Angaben der Schwester des Opfers trafen sich die beiden bis zu dreimal pro Woche, um Sex zu haben.

Heikes wurde zunächst am 22. Januar 2023 verhaftet, als die Behörden einem Hinweis auf ihre illegale Affäre nachgingen, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht. Kurz darauf reichte die Naturwissenschaftslehrerin und Bibliothekarin ihren Rücktritt ein.