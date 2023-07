Aus diesem Grund haben wir im Sommer mehr Sex

Eine Umfrage ergab, dass der Juli bei weitem der sexuell aktivste Monat des Jahres ist.

Dicht gefolgt von Juni und August. Daten von Nature und Bloom ergaben, dass im Sommer die Beschwerden über mangelnden Sex um 21 Prozent zurückgingen.

Professorin klärt auf

"Menschen sind keine saisonalen Brüter", sagt Lynda Boothroyd, Professorin für Psychologie an der Durham University, die sich auf das evolutionäre Verständnis der sexuellen Selektion spezialisiert hat. "Es gibt keinen Grund, nach einem Mechanismus zu suchen, der den Sex zu bestimmten Jahreszeiten erhöht, aber viele allgemeinere menschliche kognitive Funktionen könnten als Nebenprodukt dazu führen.

"Heiße Sommer lassen unsere Herzen schneller schlagen und erhöhen die Blutzirkulation", sagt Kathleen Bryson, eine evolutionäre Anthropologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Oxford. "Dieses Phänomen ahmt also Anzeichen sexueller Erregung nach, was unsere Bereitschaft zum Sex erhöhen könnte. Menschen reagieren unterschiedlich auf Lichtempfindlichkeit und Hell-Dunkel-Rhythmen", sagt Bryson. "Manche Menschen sind Tiere, die ihre Umgebung verhandeln, und die Jahreszeiten können sich definitiv auf die Stimmung auswirken. Ich habe Forschungsergebnisse veröffentlicht, die darauf hindeuten, dass Menschen in den wärmeren Monaten eine höhere Ambiguitätstoleranz haben."

Auch Hormone tragen ihren Teil bei

"Das bedeutet im Grunde, dass sie offener für neue Erfahrungen sind. Das könnte auch dazu führen, dass ein Mensch sexuell empfänglicher ist. Ich vermute - auch wenn ich mich beeilen muss zu sagen, dass ich kein Endokrinologe bin -, dass dies eher auf die erhöhte Serotoninausschüttung aufgrund der Lichtverhältnisse als auf die Wärme selbst zurückzuführen ist."

Auch Hormone könnten im Spiel sein. "Die Forschung zeigt, dass Monate mit längeren Tagen mit höheren Eisprungraten verbunden sind, was auf ein saisonales Muster bei der Ausschüttung luteinisierender Hormone hindeutet", sagt Ashwini Nadkarni, Dozent für Psychiatrie an der Harvard Medical School.

Auch Männer könnten in den Genuss eines Hormonschubs kommen. "Es gibt auch Studien, die ein saisonales Muster bei Veränderungen des Testosteronspiegels zeigen. Auch wenn diese Studien noch nicht abgeschlossen sind und noch weiter entwickelt werden müssen, um endgültig charakterisiert werden zu können, deuten sie doch darauf hin, dass die Libido im Sommer bei allen Geschlechtern zunimmt."