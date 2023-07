Erste Bilder von Deadpool 3 Set zeigen Mega-Überraschung

2024 soll der dritte Teil der Deadpool-Reihe in die Kinos kommen. Vom Set sind nun erste Bilder aufgetaucht, die eine Überraschung zeigen.

Die Fans waren begeistert, als bekannt wurde, dass Wolverine ein Teil von Deadpool 3 sein wird. Ryan Reynolds hat in seiner Instagram-Story den Blick geteilt. Auf dem Foto posieren Hughs Wolverine und Ryans Deadpool gemeinsam. Reynolds in seiner bekannten Rolle als Deadpool, Jackman spielt den Wolverine.

Jackman wollte sich eigentlich als Wolverine zurückziehen

Hugh Jackman wird in Deadpool 3 wieder in die Rolle des Wolverine schlüpfen, die er zuletzt in Logan spielte. Während Ryan den roten Deadpool-Anzug trägt, hat Hugh Jackman den ikonischen gelben Anzug angezogen. Reynolds betitelte das Bild mit "Nicht blinzeln".

Deadpool 3 soll am 6. September 2024 in die Kinos kommen. Der Film wird von Shawn Levy inszeniert. Er hat bereits mit seinen beiden Hauptdarstellern zusammengearbeitet. Er führte Regie bei Ryans Film "The Adam Project" und bei Hughs Film "Real Steel".