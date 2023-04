'Bad Boys'-Star bekam Stern auf dem Walk of Fame

Mit der Ehrung, die dem Schauspieler und Komiker in der Kategorie Fernsehen zuteil wurde, erhielt Lawrence den 2.753sten Stern auf dem Walk of Fame.

Martin Lawrence riet jungen Künstlern, "mit Zuversicht, Anmut und Bescheidenheit in den Bus Ihrer Träume zu steigen", als er am Donnerstag die Auszeichnung mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame entgegennahm.

Weiterer Teil in Arbeit

"Zuerst möchte ich Gott die Ehre geben, in dem alle Dinge möglich sind", sagte Lawrence zu den Anwesenden, die der feierlichen Enthüllung des Sterns beiwohnten. "Ich danke dem Hollywood Walk of Fame, der Handelskammer von Hollywood und BET dafür, dass sie mein umfangreiches Werk anerkannt und dies möglich gemacht haben. Danke an Steve Harvey, Lynn Whitfield und Tracy Morgan, dass sie mir diese prestigeträchtige Ehre zuteil werden lassen."





Der 58-Jährige fügte eine besondere Botschaft für seine verstorbene Mutter hinzu, deren Einfluss, wie er sagt, seine gesamte Karriere geprägt hat. "Ich stehe hier sehr anmutig und bescheiden und möchte meine Mutter ehren, deren kontinuierliche Führung von oben mich zu dem Mann geformt hat, der ich heute bin", sagte er. "Sie hat mir beigebracht, wie wichtig es ist, mir selbst treu zu bleiben, und dadurch konnte ich so viele zum Lachen bringen."

Im Januar kündigten Lawrence und Will Smith an, dass ein vierter Bad Boys-Film in Planung sei. Der letzte Teil der Reihe, Bad Boys for Life, kam 2020 in die Kinos und war sowohl kommerziell als auch kritisch erfolgreich. Der Film ist inzwischen der erfolgreichste Film der Reihe.