Dieser Mann gab Traumjob auf, um sich auf die Straße zu kleben

Ein Mann gab einen wahren Traumjob auf, um sich nun auf die Straße zu kleben. Während viele seine Entscheidung nicht verstehen, will er sich nun dem Kampf gegen den Klimawandel widmen.

Todd Smith, ein ehemaliger Pilot bei Thomas Cook, hat seinen Job aufgegeben, um sich der Umweltgruppe Extinction Rebellion anzuschließen und gegen die Schäden zu protestieren, die die Luftfahrtindustrie dem Planeten zufügt. Die Gruppe prangert vor allem Privatjets an und fordert mehr Umweltschutz von Fluggesellschaften und Flugzeugherstellern. Auch bei ihrem MItteln sind sie nicht zimperlich, so kleben sich die Anhänger immer wieder auf Straßen oder ketten sich an Flugzeugen fest.

Klebt sich jetzt auf Straßen

Smith glaubt, dass die Luftfahrtindustrie mehr tun sollte, um den Klimawandel zu bekämpfen, und hat deshalb eine Luftfahrtgruppe namens Safe Landing gegründet, die sich für den Umweltschutz einsetzt. Die Gruppe besteht aus anderen Piloten, Flugbegleitern und Ingenieuren aus der Luftfahrtbranche, die gemeinsam das Ziel verfolgen, die Erde vor den Schäden durch Jets zu bewahren.

© Instagram/Todd Smith

Smith hat seinen Traumjob als Pilot aufgegeben, weil er davon überzeugt ist, dass Fluggesellschaften und Flugzeughersteller mehr tun müssen, um die Umwelt zu schützen. Im Interview mit Aerotime.org sagte er: "Ich erinnere mich auch an meinen letzten Flug von Gatwick nach Dalaman, als ich auf die Alpen hinunterblickte. Ich bemerkte den Gefrierpunkt und die Menge des verbliebenen Schnees, und da war dieser eine Gletscher, der so verletzlich und exponiert aussah."

© Instagram/Todd Smith

Liebt das Fliegen immer noch

Obwohl er seinen Job aufgegeben hat, liebt er die Branche immer noch. Er betont, dass sie nicht auf die Arbeiterklasse abzielen, sondern vor allem auf die Menschen, die den größten Schaden anrichten und rücksichtslos handeln.

Die Gruppe Extinction Rebellion sieht das Problem vor allem bei Privatjets. So hatten beispielsweise Aktivisten der Gruppierungen Greenpeace und Extinction Rebellion 2022 nach Angaben der Polizei Privatjets auf dem Flughafengelände in Amsterdam blockiert und einige ketteten sich offensichtlich auch an Flugzeugen fest.