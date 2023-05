Mann als fahrende Bierdose unterwegs: Festnahme!

Ein Mann, der als Bierdose verkleidet war, wurde wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verhaftet.

Wie KAKE berichtet, wurde ein Mann, der ein Bud-Light-Kostüm trug, auf der Interstate 35 in Kansas angehalten und wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen. Einem Facebook-Post zufolge hatten die Beamten bei einer Routinekontrolle eingegriffen, als der Mann einem Alkoholtest und einem Nüchternheitstest unterzogen wurde.

Polizei hielt Mann bei Routinekontrolle an

Als die Polizei feststellte, dass der Fahrer angeblich ein paar Gläser zu viel getrunken hatte, überstellten sie ihn ins Franklin County Jail. "Eine Karriere in der Strafverfolgung ist aufregend, und man erlebt jeden Tag etwas Neues. Manchmal sieht man Dinge, die man gar nicht glauben kann! Gestern wurden unsere Hilfssheriffs über einen möglicherweise betrunkenen Fahrer informiert, der auf der Interstate 35 in Richtung Norden unterwegs war", heißt es in der Mitteilung.

"Das Fahrzeug wurde lokalisiert und schließlich angehalten. Die Beamten waren überrascht, als sie sahen, dass der Fahrer ein Bierdosenkostüm trug. Der Fahrer wurde schließlich wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verhaftet und in das Franklin County Gefängnis gebracht."

Welche Strafe dem Mann nun droht ist unklar.