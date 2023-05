Grunzender Latex-Mann schockt Autofahrer!

Die Polizei eilte zur Verhaftung eines unheimlichen, maskierten Mannes, der sich vor eine Frau im Auto geworfen hatte. Warum der Latex-Mann sich verkleidete ist unklar.

In einem kleinen britischen Dorf brach Panik aus, nachdem ein "Latex-Mann" vor das Auto einer Frau gesprungen war. Die Polizei eilte zum Tatort, nachdem ihr ein Mann in Latexkleidung in Bleadon, Somerset, gemeldet worden war. Ein Mann wurde später wegen des Verdachts auf Erregung öffentlichen Ärgernisses festgenommen.

Frau in Angst

Nach Angaben der Behörden war der Mann, der am Tatort in Handschellen abgeführt wurde, bereits im Oktober letzten Jahres wegen einer ähnlichen Serie von Vorfällen in Cleeve bei Bristol verhaftet worden; die Ermittlungen gegen ihn laufen noch. Die Frau, die anonym bleiben möchte, schrieb auf Facebook: "Sobald ich die erste Eisenbahnbrücke überquert hatte, bemerkte ich etwas auf dem Boden, von dem ich dachte, es sei ein Dachs. Als ich näher kam, konnte ich sehen, dass es kein Dachs war, sondern ein Mann mit einer Maske, der auf dem Boden herumkroch und sich wand. Seine Maske hatte 2 weiße Kreuze über den Augen und er war ganz in Schwarz gekleidet. Ich hatte ehrlich gesagt noch nie in meinem Leben so viel Angst"

Wiederholungstäter

Die Beamten trafen innerhalb weniger Minuten am Tatort ein und fanden schnell einen Mann in den 30ern, den sie für den Vorfall verantwortlich halten. "Wir verstehen, dass dieser jüngste Vorfall die Gemeinde beunruhigt hat", so die Polizei. Ende letzten Jahres beschrieb ein Teenager, dass er von einer Person angesprochen wurde, die einen ähnlichen Anzug und eine Maske trug und grunzte.