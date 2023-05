Meg 2 Trailer: Megalodon frisst jetzt Dinos

Meg 2, der neue Action-Streifen von Jason Statham, startet Anfang August in den Kinos. Im ersten Trailer zeigt sich der Mega-Hai wieder einmal von seiner hungrigen Seite, denn er verspeist einen T-Rex.

Wo das Genre einst von den Sharknado-Filmen dominiert wurde, wagte sich ein visionärer Film an die Frage, was wäre, wenn nur ein einziger Hai auf Beutezug wäre, der dafür aber verdammt groß ist. Der erste Teil von Meg war ein überraschend großer Erfolg und spielte rund eine halbe Milliarde an den Kinokassen ein.

Meg noch größer

Im zweiten Teil geht der Megalodon aber erneut auf Beutejagd. Als ob der Megalodon, mit dem er sich im ersten Film angelegt hat, nicht schon groß genug gewesen wäre, muss Statham jetzt auch noch gegen den "größten Meg, den man je gesehen hat" antreten. Der Trailer zeigt uns auch einen Kampf zwischen einem Megalodon-Hai und einem Tyrannosaurus Rex.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Hai und ein Dinosaurier zu unserer Unterhaltung gegeneinander antreten, denn in einem der Sharknado-Filme kämpft ein Hai gegen einen T-Rex. Der Trailer zeigt ansonsten wieder wunderbare Unterwasseraufnahmen, mit denen schon der erste Teil glänzte. Auch die Action dürfte in Meg 2 nicht zu kurz kommen.

Der Film läuft am 3. August in den Kinos an und verspricht ein Action-Spektakel.