'Höllentor' brennt seit über 50 Jahren lichterloh

Hören der Lieblingsmusik kann Schmerzen reduzieren Das Hören von Lieblingsliedern, insbesondere von traurigen Liedern mit bittersüßen und emotionalen Themen, kann die Wahrnehmung von körperlichen Schmerzen vorübergehend verringern, so eine neue Studie, die in der Zeitschrift Frontiers in Pain Research veröffentlicht wurde.