Affe entführt Kind (3) und setzt es an Klippe aus

Ein dramatischer Vorfall erschütterte Liupanshui in der chinesischen Provinz Guizhou, als ein wilder Affe ein unschuldiges dreijähriges Mädchen entführte und es an einer gefährlichen Klippe zurückließ. Die Eltern, die in beschäftigt waren, wurden von dem plötzlichen Verschwinden ihrer Tochter alarmiert. "Es war nur eine Minute und als ich mich umdrehte, war das Kind weg", erzählte der schockierte Vater. Sofort wurde die Polizei verständigt, die das vermisste Kind in der Nähe einer bedrohlichen Klippe aufspürte.

Affe klaut Kind

Das Mädchen wurde glücklicherweise rechtzeitig gerettet und blieb größtenteils unverletzt, abgesehen von einigen leichten Kratzern. Der Vater betonte die schnelle Reaktion der Polizei: "Wir waren alle sehr besorgt. Die Mutter des Kindes begann sofort zu weinen und ich tröstete sie, während ich die Polizei verständigte." Dank entscheidender Videoaufnahmen konnte identifiziert werden, wie das Mädchen von dem wilden Affen entführt wurde.

„Es war nur eine Minute und als ich mich umdrehte, war das Kind weg. Wir waren alle sehr besorgt. Die Mutter des Kindes begann sofort zu weinen und ich tröstete sie, während ich die Polizei verständigte.“ - Vater des entführten Mädchens.

Das kleine Mädchen bestätigte, dass es von dem Affen mitgenommen wurde. "Er war der Polizei unendlich dankbar für die schnelle Rettung seiner Tochter", betonte der Vater. Der entführerische Affe bleibt weiterhin auf freiem Fuß, vermutlich in den nahegelegenen Bergen untergetaucht.