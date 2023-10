Aufregung um ein Posting von Dominik Nepp. Der FPÖ-Politiker greift zu Halloween Wiens Bürgermeister Michael Ludwig frontal an.

FPÖ-Wien Chef Dominik Nepp sorgt wieder einmal für Aufregung. In einem Tweet just zu Halloween stellt der Polit-Rabauke ein Foto von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig auf X (früher Twitter) und greift in diesem Posting den SPÖ-Politiker frontal an.

"Auch am heutigen Tag wird in Wien vor allem durch den Räuber Rathausplatz Michael Ludwig Angst und Schrecken verbreitet. Er nimmt das Süße und gibt euch saure Miet- und Heizkostenerhöhungen. Schluss damit! Ein FPÖ-Bürgermeister wird diese Erhöhungen innerhalb von 48 Stunden rückgängig machen!

Hier der ganze Post

Auch am heutigen Tag wird in Wien vor allem durch den Räuber Rathausplatz Michael Ludwig Angst und Schrecken verbreitet. Er nimmt das Süße und gibt euch saure Miet- und Heizkostenerhöhungen. Schluss damit! Ein FPÖ-Bürgermeister wird diese Erhöhungen innerhalb von 48 Stunden… pic.twitter.com/bkEW4u30Jh — Dominik Nepp (@DominikNepp) October 31, 2023

"Man sollte keine Dinge versprechen, die man nicht halten kann. Ein FPÖ Bürgermeister... also wenn die FPÖ in Wien stimmenstärkste Partei wäre, dürftest Du gar nicht Bürgermeister werden... habe ich das richtig verstanden... hat Dir der Kickl das schon eingebläut?", so ein User unter dem Posting. Es bleibt abzuwarten ob Michael Ludwig auf den Frontalangriff reagieren wird.