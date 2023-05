Kritik wegen Fensterplatz ohne Aussicht: Ryanair macht sich über Gast lustig

Der frisch verheiratete Mark Bowe war verärgert, als er auf dem Weg in die Flitterwochen auf Ibiza feststellte, dass sein "Fensterplatz" überhaupt kein Fenster hatte, bevor der Twitter-Administrator von Ryanair Salz in die Wunde streute. Diesmal war das Opfer der Meteorologe Mark Bowe, der sich darüber ärgerte, dass sein "Fensterplatz" auf dem Weg in die Flitterwochen auf Ibiza überhaupt kein Fenster hatte.

Nach seiner Hochzeit war Mark Bowe zweifellos bester Laune, aber er konnte es sich nicht verkneifen, die irische Fluggesellschaft auf Twitter auf die Schippe zu nehmen, indem er schrieb, dass er "mit den Flügen für meine Hochzeit einen Volltreffer gelandet" sei, er wolle wissen, "#wheresmywindow" und schrieb "cheers @ryanair".

I’m hitting home runs with flights for my wedding.



Off on honeymoon now about to fly into #ibiza for the first time and we just can’t wait to check out the view on the way over…



Oh…wait….



Cheers @Ryanair #nowindow #wheresmywindow #someview pic.twitter.com/CeZDlrluMw