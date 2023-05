Angelina Jolie: Mit IHM hatte sie den besten Sex ihres Lebens

Angelina Jolie hat kürzlich in einem Interview verraten, dass der beste Sex, den sie jemals hatte, mit einem Schauspielkollegen über die Bühne gegangen ist.

Angelina Jolie meinte, den besten Sex ihres Lebens hatte sie mit Denzel Washington. Die beiden hatten 1999 in dem Thriller "The Bone Collector" zusammen gespielt. In dem Film spielt Jolie die Rolle der Polizistin Amelia Donaghy, die sich in den forensischen Experten Lincoln Rhyme verliebt, der von Washington gespielt wird. Gemeinsam versuchen sie, einen Serienmörder zu fassen, der seine Opfer entführt und brutal tötet.

Geständnis in Interview

Um eine Liebesbeziehung zwischen den beiden Charakteren aufzubauen, mussten Jolie und Washington kreativ werden und auf Intimität setzen. In einem Interview mit Dark Horizons erklärte Jolie, dass sie es sehr erregend fand, jemanden mit ihrem Verstand zu verführen. Besonders in einer Szene, in der sie Lincoln mit ihrem Duft und ihrer Intelligenz verführt, hatte sie den besten Sex ihres Lebens, so Jolie.

Allerdings gestand Jolie auch, dass die Dreharbeiten zu "The Bone Collector" für sie eine sehr einsame Erfahrung waren und dass sie während der Dreharbeiten an sich selbst gezweifelt hatte. Trotz des kommerziellen Erfolgs des Films fielen die Kritiken eher durchschnittlich aus.

"The Bone Collector" erhielt bei Rotten Tomatoes eine Zustimmungsrate von nur 29 Prozent und eine Durchschnittsbewertung von 4,2 von 10 Punkten. Dennoch wurden die schauspielerischen Leistungen von Jolie und Washington gelobt.