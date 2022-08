Das Internet ist voll von Woody Harrelsons Baby-Doppelgängern, doch dieses Baby dem Hollywood-Schauspieler tatsächlich zum Verwechseln ähnlich.

Den Stein ins Rollen brachte die Mutter des Babys, als sie ihr Kind beim Lachen aufnahm und ein Foto des Hollywood-Schauspieler Woody Harrelson nebenbei stellte. Ok, unsere Tochter sieht aus wie Woody Harrelson", so die Mutter in dem Tweet.

Sie vergleicht das Lachen ihres Kindes mit dem Lachen Harrelsons aus dem Film "Zombieland". Auch der Schauspieler selber wurde auf den Vergleich aufmerksam und schrieb einen Text an die Familie des Jungen. "Ode an Cora" nannte der Schauspieler seine Gedichtszeilen. "Du bist ein wunderbares Kind und du hast ein wunderbares Lachen. Ich wünschte, ich hätte deine Haare", so Harrelson. Coras Mutter war erfreut, von Woody zu hören. "Du hast uns den Tag versüßt, ich kann es kaum erwarten, ihr das zu zeigen, wenn sie älter ist, du hast einen weiteren Fan fürs Leben.

Zudem sagte sie, dass der Text von Harrelson eines Tages auf dem Geburtstagskuchen ihres Kindes sein wird.