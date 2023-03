'Chicken Wings ohne Knochen nur Nuggets': Mann verklagt Restaurantkette

Ein Mann hat eine Klage gegen Buffalo Wild Wings eingereicht, weil er behauptet, die 'knochenlosen Flügel' seien nur Nuggets.

Laut einer Sammelklage, die beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Illinois eingereicht wurde, verklagt ein Mann die Fast-Food-Kette, weil sie versucht hat, ihn hinters Licht zu führen, wie WGN-TV berichtet. "Diese Sammelklage zielt darauf ab, das falsche und irreführende Marketing und die Werbung für Buffalo Wild Wings' Boneless Wings anzufechten", heißt es in der Klage.

"In der Tat ähneln die Produkte in ihrer Zusammensetzung eher einem Chicken Nugget als einem Chicken Wing." Die Klage wurde eingereicht, nachdem der aus Chicago stammende Aimen Halim im Januar die Buffalo Wild Wings-Filiale in Mount Prospect, Illinois, aufsuchte und die berüchtigten "knochenlosen Flügel" bestellte.

"Dem Kläger und anderen Verbrauchern ist nicht bekannt, dass es sich bei den Produkten gar nicht um Flügel handelt, sondern um Scheiben aus Hühnerbrustfleisch, die wie Flügel frittiert werden", heißt es in der Klage, die USA TODAY vorliegt.

Die Anwälte, die die Klage eingereicht haben, suchen auch nach anderen Kunden, die die Wings in verschiedenen Ketten des Fast-Food-Unternehmens verzehrt haben.