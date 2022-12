Falscher Kunde: Frau will Detektiv Gras verkaufen

Der Fall sorgt für Lacher. Eine Frau, die Marihuana verkaufen wollte, sprach in einem Geschäft zwei Männer an. Nur waren diese die hauseigenen Detektive.

Diese Aktion ging für eine 47-Jährige deutsche nach hinten los. In einem Geschäft in Mannheim bot die Frau zwei Männern Marihuana an. Diese lehnten dankend ab. Blöd nur für die Frau, dass die beiden potenziellen Kunden die Ladendetektive waren. Diese verständigten umgehend die Polizei.

Doch bei dem versuchten Drogendeal blieb es nicht, die Frau steckte noch zwei Pullover in die Taschen und versuchte diese mitgehen zu lassen. Beim Verlassen des Geschäftes wurde die Frau aber von der eintreffenden Polizei begrüßt. Die beiden Pullis und das Marihuana konnte sichergestellt werden. Gegen die Frau wurde eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Ladendiebstahls erstattet.