Box-Star Joshua verblüfft Fans mit konfusem Auftritt nach Niederlage

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verteidigte der Ukrainer Oleksandr Usyk seine Gürtel im Schwergewicht gegen Anthony Joshua. Das Verhalten des Briten nach dem Kampf sorgte aber für Kopfschütteln.

Es war der Schwergewichtskampf des Jahres. Langzeitchampions "AJ" Anthony Joshua aus London wollte sich in Jeddah seine verloren gegangene Gürtel im Schwergewicht gegen den Ukrainer Usyk zurückholen. Doch es kam anders. Joshua, der gut in den Kampf gestartet war, verlor in den späten Runden zusehends an Kraft und Präzision und konnte dem Techniker Usyk nur noch wenig entgegensetzen.

Die Entscheidung nach Punkten ging in einer geteilten Entscheidung an den Ukrainer, der damit seine Schwergewichtsgürtel behielt. Für den Engländer Joshua war dies anscheinend zu viel. Nach dem Kampf verlor der britische Box-Held in der arabischen Hitze komplett die Fassung, warf mehrere Gürtel seines Kontrahenten aus dem Ring, ehe "AJ" selbst den Ring verließ. Nur um kurze Zeit später wieder in den Ring zurückzukehren, um Usyk einen "Kindergartenboxer" zu nennen und das Mikrofon an sich zu reißen. Ein bizarrer Auftritt folgte.

© LAdbible/Skysports

Bizarre Rede

"Ich erzähle euch meine Geschichte", sagte Joshua der Menge.

"Ich war auf dem Weg in den Knast. Ich wurde auf Kaution freigelassen und fing an, wie verrückt zu trainieren, denn wenn ich verurteilt worden wäre, hätte ich nicht mehr kämpfen können. Ich hätte es besser machen können, aber es zeigt, wie hart er gearbeitet haben muss, um mich zu schlagen.

Er fuhr fort: "Ich bin kein 12-Runden-Kämpfer. Ich gehöre zu einer neuen Generation von Schwergewichtlern, Mike Tyson, Sonny Liston - man sagt: 'Er wirft keine Kombinationen wie Rocky Marciano', denn ich wiege 18 Steine, ich bin schwer.

Die Fans waren ob des Skurril-Auftritts entsetzt. Ein Nutzer schrieb: "Was um alles in der Welt macht #AnthonyJoshua bei dieser Rede nach dem Kampf? Köpfe weg. Blamiert sich selbst. Schmerzhafter Anblick."

Auch beim Gang in die Kabine kam es zu einer Auseinandersetzung mit einem Fan. Sein makelloses Image ist Joshua nach diesem Auftritt aber auf alle Fälle los.