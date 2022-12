Mit diesem Trick finden Sie am Flughafen beim Security-Check immer die schnellste Schlange

Laut einer Reiseexpertin gibt es einen einfachen Trick, um die schnellsten Warteschlangen an der Flughafenkontrolle zu finden.

Eine TikTokerin teilte einen ihrer Top-Reisetipps und schlug vor, bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen die linke Schlange zu nehmen, da die meisten Menschen von Natur aus nach rechts gehen. Sie behauptet, dass man sich immer nach links gehen sollte, wenn man sich in die Warteschlange an der Flughafenkontrolle einreiht.

Die Mutter sagte: "Die meisten Menschen sind Rechtshänder und gehen natürlich auf die rechte Spur. Wenn ich mich auf die äußerste linke Spur begebe, ist normalerweise niemand da oder es sind weniger Leute da, zumindest beim Zoll und bei der Sicherheitskontrolle."

Es ist nicht das erste Mal, dass behauptet wird, dass die Warteschlangen auf der linken Seite kürzer sind als die auf der rechten Seite.