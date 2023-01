Mutter musste 7 Stunden in Notaufnahme warten – tot

Allison (37) schrie vor Schmerzen, wurde von der Klinik aber dennoch nicht drangenommen.

Allison Holthoff aus der kanadischen Stadt Amherst litt nach einem Sturz beim Reiten bereits seit September an Schmerzen, ehe sich ihr Zustand zu Jahresende dramatisch verschlechterte. Als die dreifache Mutter am Silvesternacht nicht einmal mehr gehen konnte, brachte sie ihr Ehemann Gunther in die Notaufnahme des "Cumberland Regional Health Care Centre" in Armherst.

Obwohl Allison an unerträglichen Schmerzen litt, musste sie nach der Blutabnahme und Urinabgabe wieder im Wartezimmer Platz nehmen. Die dreifache Mutter lag nur mehr zusammengekrümmt am Boden uns sagte zu ihrem Mann: „Ich glaube, ich sterbe. Lass mich bitte nicht sterbe.“

Todesursache bleibt unklar

Erst nach sieben Stunden bekam die 37-Jährige dann erstmals einen Arzt zu sehen – kurze Zeit später blieb das Herz der Kanadierin dann aber stehen. Drei Wiederbelebungsversuche scheiterten ebenso wie eine Not-Operation, eine halbe Stunde vor Mitternacht wurde Allison dann offiziell für tot erklärt.

Bis jetzt kennt Gunther die Todesursache seiner Frau nicht – die Behörden verweigern ihm bisher Einsicht in den Autopsiebericht.