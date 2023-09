Riesen-Hai gerettet: Aktion sorgt im Netz für Staunen

Gemeinsam packten die Männer die Schwanzflosse des beeindruckenden, Meeresbewohners und zogen ihn behutsam in tiefere Gewässer.

Ein Video zeigt Helden bei der Rettung eines gestrandeten Hais. Das riesige Tier wurde in Florida angespült und drohte zu verenden. Laut Augenzeugen näherte sich der mächtige Hai in hoher Geschwindigkeit dem Strand, ehe er im flachen Wasser stecken blieb. "Nachdem ich gesehen hatte, wie er sich vergeblich abmühte, ins Meer zurückzukehren, ergriff mein Mann die Initiative und versuchte, dem Tier zu helfen", berichtete die Frau später.

Hier das ganze Video

Gemeinsam packten die Männer die Schwanzflosse des beeindruckenden, Meeresbewohners und zogen ihn behutsam in tiefere Gewässer. Der Makohai, der in etwa die Größe eines erwachsenen Mannes hatte, sträubte sich und versuchte sich zu wehren. In einem dramatischen Moment gelang es dem Hai, sich von seinen Rettern zu befreien.

Die Frau hinter der Kamera rief besorgt: "Liebling, das ist zu gefährlich, tu das nicht!" Schließlich schlossen sich zwei weitere mutige Helfer der gefährlichen Rettungsaktion an. Gemeinsam gelang es ihnen, den erschöpften Hai in tieferes Wasser zu ziehen.