Dieser Mann kam nie in die Pubertät: 'Hoden sind wie Murmeln'

Ein Mann, der nie in die Pubertät kam, sagt, dass seine Hoden die Größe von Murmeln haben - obwohl er schon Ende 20 ist.

Brandon Westfall erschien mutig in einer Folge von "The Doctors", wo er über seinen Zustand sprach und sagte, dass er kein Liebesleben habe, da er "überhaupt keinen Sexualtrieb" habe. Ein Mediziner pflichtete dem bei. "Ihre Genitalien sind unterentwickelt. Eine unmittelbare Sorge, die ich habe, ist Ihr Hormonhaushalt, und es ist sehr wahrscheinlich, dass Ihr Testosteronspiegel zu niedrig ist." Die Diagnose wurde dem Mann 2013 gestellt.

Einige Jahe später erzählte der Mann über eine mögliche Behandlung und deren Auswirkungen: "Als ich jünger war, wusste ich im Hinterkopf immer, dass mit meinem Körper etwas nicht stimmt, aber ich habe nie wirklich daran gedacht, dem nachzugehen, bis ich in meinen späten Teenagerjahren war", sagte er. "Beim Arztbesuch fragte ich ihn, warum ich noch nicht in die Pubertät gekommen sei, aber er winkte ab und sagte mir, ich sei ein Spätzünder." Nach seinem Schulabschluss erlebte er einen Wachstumsschub, der ihn von 1,70 m auf 1,80 m anwachsen ließ, und obwohl es so aussah, als würde er sich endlich mit dem Alter entwickeln, sagt Brandon heute, er hätte einen Arzt aufsuchen sollen.

"Nach mehrmonatigen Recherchen wurde bei mir das Kallmann-Syndrom diagnostiziert. Das Kallmann-Syndrom ist eine genetisch bedingte Erkrankung, bei der das Hauptsymptom darin besteht, dass die Pubertät nicht beginnt oder nicht vollständig abgeschlossen wird. Ich habe versucht, medizinische Hilfe zu beantragen, aber das wurde jedes Mal abgelehnt, weil sie meinen Zustand nicht für schwerwiegend genug hielten. Was die Genitalien betrifft, so waren und sind meine Hoden immer noch so groß wie Murmeln. Die einzige Möglichkeit, dass meine Hoden wachsen, ist eine spezielle Hormontherapie, die nur für diesen Zweck eingesetzt wird."