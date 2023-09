Bär sorgt für Schließung von Disneyland

Die Schwarzbärin wurde in einem Baum der "Enchanted Kingdom"-Attraktion gesichtet, was die Parkleitung dazu veranlasste, umgehend zu handeln.

Der Zauber im Disney-Freizeitpark Magic Kingdom wurde vorübergehend durch eine unerwartete Besucherin unterbrochen - eine hungrige Schwarzbärin. Am Montag führte ihr unerwarteter Auftritt zur Schließung von 15 beliebten Attraktionen, darunter die "Haunted Mansion" und "Pirates of the Caribbean".

Kurzfristige Schließung

Die Schwarzbärin wurde in einem Baum der "Enchanted Kingdom"-Attraktion gesichtet, was die Parkleitung dazu veranlasste, umgehend zu handeln. Lisa Thompson von der Florida Fish and Wildlife Conservation Commission erklärte: "Im Herbst sind Bären aktiver bei der Futtersuche, um sich Fettreserven für den Winter zuzulegen." Dies könnte der Grund für den Besuch der Bärin im Freizeitpark sein.

Die ausgewachsene Schwarzbärin wurde gefangen und in einen nahegelegenen Wald gebracht. Obwohl solche Vorfälle selten sind, zeigt dieser Fall, wie groß der Disney-World-Freizeitpark tatsächlich ist.