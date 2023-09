Oma (56) verkauft ihre Unterwäsche: Auf einmal ist sie reich

Im Jahr 2020 begann sie, ihre getragene Unterwäsche online für etwa 23,50 Euro zu verkaufen und startete gleichzeitig auf OnlyFans durch.

Ruby Lynne (56) wagte vor drei Jahren einen bemerkenswerten Neuanfang, als sie ihre Karriere als Sozialarbeiterin aufgab, um stattdessen ihre getragene Unterwäsche online zu verkaufen.

Neue Karriere

Die neunfache Großmutter aus Portland, USA, machte in ihren 50ern einen mutigen Schritt in eine völlig neue Karriere. Bald konnte sie ihren alten Job an den Nagel hängen, denn ihre getragenen Slips, Tangas und BHs fanden reißenden Absatz.

Im Interview mit dem Daily Star erzählte Ruby: "Ich werde oft gefragt, wie es dazu kam, dass ich mit 53 Jahren in dieses Geschäft einstieg und so erfolgreich wurde, dass ich mich aus der Sozialarbeit zurückziehen konnte." Sie fügte hinzu: "Ich habe durch Prüfungen und Schwierigkeiten so viel gelernt und dachte, es wäre Spaß, dies auf Papier zu bringen." So veröffentlichte sie sogar ein Buch über ihren erstaunlichen Erfolg.

Auch auf OnlyFans

Für die 56-Jährige ist es wichtig, in jeder Lebensphase authentisch zu sein und stolz auf die eigene Sexualität zu sein. Sie ist der festen Überzeugung, dass das Alter nur eine Zahl ist. Ruby erzählt ihre Geschichte darüber, wie sie den gesellschaftlichen Erwartungen trotzte, authentisch lebte und durch die Akzeptanz ihrer Sexualität neue Stärke fand.

Im Jahr 2020 begann sie, ihre getragene Unterwäsche online für etwa 23,50 Euro zu verkaufen und startete gleichzeitig auf OnlyFans durch. Inzwischen erzielt sie das Dreifache für ihre getragene Kleidung, da die Nachfrage enorm ist.

Ruby Lynne behauptet stolz, inzwischen sechsstellige Beträge durch ihre neue Karriere verdient zu haben. Ihre Botschaft lautet: "Es ist nie zu spät, Ihre Reise zur Selbstfindung und finanziellen Unabhängigkeit zu beginnen."