Dubai: Irre Warteschlange bei iPhone 15 Release

Hunderte von Apple-Fans strömten in die Einkaufszentren der Stadt, um das neueste iPhone zu ergattern - einen Tag vor dem offiziellen Verkaufsstart. Vor dem Apple Store in der Dubai Mall bildeten sich lange Schlangen von Menschen, die sehnsüchtig auf das heiß erwartete iPhone 15 warteten.

Auch in der Mall of the Emirates sah es nicht anders aus, dort versammelten sich große Menschenmengen, und Videos von diesem Spektakel verbreiteten sich rasch in den sozialen Medien.

Hier das Video

Bereits am Nachmittag bildeten sich vor der Dubai Mall Schlangen, und gegen 19 Uhr waren die Menschenmassen kaum zu übersehen. Das Sicherheitspersonal musste Absperrungen errichten, während Wachleute mit Lautsprechern die Apple-Fans zur Ordnung riefen und sie in verschiedene Bereiche des Einkaufszentrums verwiesen.

Immer wieder lange Schlangen

Ein Café-Mitarbeiter schmunzelte angesichts des Trubels und sagte: "Das passiert jedes Mal. Es hat schon Stunden vorher begonnen." Einige Kunden waren bereit, die Nacht auszuharren, während andere vorhatten, das iPhone vorzubestellen und es am Freitag abzuholen.

Die Warteschlangen zogen Schaulustige an, die bereits das überfüllte Einkaufszentrum frequentierten. Menschen auf den oberen Etagen filmten die Apple-Anhänger und machten Selfies mit ihnen.