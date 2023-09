Personaltrainer steckte bestes Stück in Loch von 3kg-Hantel, um Gewicht zu heben

Er führte seinen Penis in das Loch einer Hantelscheibe ein, als dieser noch nicht eregiert war, und versuchte dann, das Gewicht mit seinem erigierten Penis zu heben.

Ein Mann versuchte sein bestes Stück in das Loch einer Hantel zu stecken und danach Gewichte zu heben. Die Aktion ging nach hinten los. Wie MailOnline berichtet, wurde der Vorfall in der Zeitschrift "Urology Case Reports" von Medizinern beschrieben. Der junge Mann glaubte offenbar, dass er seinen Penis auf die gleiche Weise wie seine anderen Muskeln "transformieren" könnte und kam auf eine kuriose Idee.

Kurioses "Training"

Er führte seinen Penis in das Loch einer Hantelscheibe ein, als dieser noch nicht eregiert war, und versuchte dann, das Gewicht mit seinem erigierten Penis zu heben. Doch Urologen sagten, dass er die anfänglichen "leichten" Schmerzen und Schwellungen ignorierte, anstatt auf seinen Körper zu hören.

Die Mediziner gaben an, dass der Mann in seiner "Aufregung" weitermachte, bis die Schmerzen unerträglich wurden. Sie berichteten: "Nach einer Weile, als die Schmerzen und Schwellungen im Penis immer schlimmer wurden, versuchte er verzweifelt, die Hantelscheibe zu entfernen, aber es gelang ihm nicht. In seiner Panik beschloss er schließlich, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen."

Ärzte mussten einschreiten

Mit schmerzstillendem Gel, Medikamenten und sogar chirurgischen Eingriffen versuchten die Ärzte, die Schwellung zu lindern, bevor sie endlich in der Lage waren, die Hantelscheibe zu entfernen.

Eine Peniseinklemmung, auch als Penisstrangulation bekannt, tritt auf, wenn die Blutzufuhr zum Penis durch einen Gegenstand oder ein Körperteil blockiert wird. Dies kann schwerwiegende Folgen haben, einschließlich Penisnekrose, einer seltenen Form von Gewebetod, die zu einer teilweisen oder vollständigen Amputation führen kann.