Stier spießt Mann bei Hetzjagd auf: Tot

Ein tragisches Ereignis überschattete das beliebte Volksfest in La Pobla de Farnals, als ein 62-jähriger Spanier während der traditionellen Stierhatz von einem Stier tödlich verletzt wurde. Schockierende Aufnahmen des Vorfalls wurden von Zuschauern festgehalten.

Horror-Angriff

Der aggressive Stier griff den Mann an und richtete erhebliche Verletzungen an. Ein weiterer Mann wurde ebenfalls vom Stier attackiert und erlitt schwere Beinverletzungen. Der über 500 Kilogramm schwere Bulle stürmte aus seiner Box und griff die beiden Männer an, spießte sie auf und drückte sie gegen die Gitterstäbe eines Hauses. Umstehende versuchten verzweifelt, die Verletzten durch das Gitter zu retten, aber ihre Bemühungen waren erfolglos.

Der 60-jährige Mann erlitt schwere Verletzungen am rechten Bein, während der 62-jährige Begleiter tödliche Verletzungen an Lunge und Leber erlitt. Trotz sofortiger medizinischer Hilfe erlitt der letztere im Krankenwagen mehrere Herz-Kreislauf-Stillstände und verstarb vier Stunden später.

Seine Angehörigen beschrieben ihn als freundlich und gesellig und erklärten, dass er es liebte, mit Freunden die Stierhatz in der Arena zu erleben. Das Vereinsumfeld kommentierte den Vorfall als ein unglückliches Ereignis.