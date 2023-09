Motorsport-Stars liefern sich nach Rennende wilde Prügelei

Die Spannung war kaum zu übersehen, als sich Chad Bryant Racing und Magnum Tate Racing beim Martinsville 300 in Martinsville ein hitziges Duell lieferten.

Besonders in Heat 2 eskalierte die Situation: Connor Hall von CBR wurde von Magnum Tates Fahrzeug nach einem späten Block beim Neustart gedreht. Doch Tate ging noch einen Schritt weiter und lenkte sein Auto absichtlich nach rechts, um Hall zu treffen.

HOT TEMPERS at @MartinsvilleSwy after qualifying race No. 2 for the #VSCU300! pic.twitter.com/ssVcLq0HuW