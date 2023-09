Hirscher lenkt das schnellste Taxi der Welt

Marcel Hirscher war am Sonntag mit dem schnellsten Taxi der Welt der DTM-Hingucker.

Tausende Fans stürmten am Wochenende die DTM-Show in Spielberg. Vor dem Rennstart am Sonntag wärmten sich die PS-Anhänger mit Action in den Partnerserien, mit Autogrammen, Selfies und Erinnerungsfotos beim Pitwalk auf. Begehrtes Fotomotiv: Ex-Ski-Superstars Marcel Hirscher. Der Gesamtweltcup-Rekordsieger war der Hingucker am Red Bull Ring. Im 640 PS starken Audi R8 LMS GT2 lenkte Hirscher das schnellste Taxi der Welt für eine Handvoll Fans.

Fahrtraining vor Taxifahrt

Dafür machte Hirscher im Vorfeld sogar Überstunden, ließ sich bei DTM-Profi Markus Winkelhock auf die rasante Tour bestmöglich vorbereiten. Marcel schwärmte: "Es sind unbeschreibliche, unvergessliche Momente, die schwer in Worte zu fassen sind. Unterm Strich war es ein echtes WOW-Erlebnis".

Das duften auch die Fans miterleben. Besonders die letzten beiden Kurven haben es in sich, weil "du blind rein musst und doch mit dem vierten Gang durchziehst", erklärt der "Hobby-Taxler".

Nach dem Mega-Weekend in Spielberg dreht sich bei Hirscher aber alles wieder um den Skistart am 28. Oktober in Sölden. Mit seinem Van-Deer-Ski und Top-Läufer Henrik Kristoffersen will Hirscher wieder den Weltcup aufmischen