'Last of Us'-Pilz könnte Gefahr für ganze Menschheit sein

Die "rasche Ausbreitung" des Pilzes Candida auris könnte eine "ernste" Bedrohung darstellen, wenn die Infektionen nicht eingedämmt werden. Der Ausbruch des Pilzes ähnelt auf unheimliche Weise dem in der HBO-Serie The Last of US

Experten sind "besorgt", nachdem die "alarmierende Ausbreitung" eines tödlichen Pilzes eine "ernste globale Gesundheitsbedrohung" darstellen könnte. Die Ausbreitung von Candida auris weist unheimliche Parallelen zu dem HBO-Drama The Last of Us auf, in dem der reale Cordyceps-Pilz Menschen infiziert und eine Zombie-Apokalypse auslöst.

Und die Infektionen mit diesem Pilz sind in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen. Laut einem am Montag in den Annals of Internal Medicine veröffentlichten Bericht kam es im Jahr 2021 zu einem "dramatischen" Anstieg der Fälle.

Dr. Meghan Lyman, Chief Medical Officer der CDC-Abteilung für Pilzerkrankungen, sagte: "Wir haben einen Anstieg nicht nur in Gebieten mit anhaltender Übertragung, sondern auch in neuen Gebieten gesehen." Mit 2 377 klinischen Fällen, die von der CDC im Jahr 2022 gemeldet wurden, nehmen die Infektionen weiter zu.

Der Pilz kann bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem schwere Erkrankungen verursachen, so die Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention (CDC). Er kann sich von Mensch zu Mensch oder durch den Kontakt mit kontaminierten Oberflächen ausbreiten.

Die CDC erklärte, dass der Pilz "eine ernste globale Gesundheitsbedrohung darstellt", da mehr als einer von drei Patienten mit einer Candida auris-Infektion des Blutes, des Herzens oder des Gehirns stirbt. Genau wie in The Last of Us haben Experten davor gewarnt, dass die Erwärmung der Temperaturen den Pilz gezwungen hat, zu seinen Bedingungen zu mutieren.

Und obwohl die Ausbreitung des Pilzes "besorgniserregend" ist, sagte der Epidemiologe Dr. Waleed Javaid, dass wir uns nicht in fleischfressende Zombies verwandeln werden.