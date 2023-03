Diese Welle sieht aus wie ein menschliches Gesicht

Der Fotograf Ian Sproat hat am Roker Pier in Sunderland, England, ein Bild aufgenommen, das ein Gesicht in einer brechenden Welle zu sein scheint.

Sproat, der während der 12-stündigen Aufnahme 4.000 Bilder machte, begann vor zwei Jahren mit der Fotografie, um mit den psychischen Problemen fertig zu werden, die bei ihm laut eigenen Angaben durch die Coronavirus-Pandemie verursacht wurden. Er sagte, er sei begeistert von dem Foto, das er auf seiner Instagram-Seite teilte, und dass die Fotografie sein Leben verändert und ihm geholfen habe, im Moment Frieden zu finden. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Ian Sproat (@mje_photography_ne)

Auf seiner Instagram-Seite teilte Sproat das Foto und stellte die Frage: „Gesichter in den Wellen, könnte es die Wassergöttin Amphitrite sein, oder unsere geliebte verstorbene Königin Elisabeth.“