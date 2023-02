2:1 - Union bleibt nach Sieg im Kracher an Bayern dran

Union Berlin schießt sich an die Tabellenspitze Der Kampf um die Tabellenführung ist in Deutschland spannend wie nie. Union ist nach einem 2:1-Zittersieg gegen Mainz zurück an der Tabellenspitze. Dortmund feiert im Verfolger-Duell gegen Freiburg eine 5:1-Gala und Sebastian Haller. Leipzig vergibt die Chancen trotz Rekord den Sieg in Köln.