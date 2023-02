Fan-Wirbel vor Duell der Bayern-Jäger

Vor dem Liga-Hit in Deutschland zwischen Union Berlin und RB Leipzig sorgen die Fans der Hauptstädter für Wirbel.

Auf der Jagd nach Tabellenführer FC Bayern München kommt es am Samstag in der 20. Runde deutschen Fußball-Bundesliga zum Ostschlager zwischen RB Leipzig und Union Berlin (ab18.30 Uhr im Sport24-Liveticker). Der Tabellen-Vierte aus Leipzig weist vier Zähler Rückstand auf den Meister auf. Union liegt als Zweiter nur einen Punkt hinter den Münchnern, die den VfL Bochum empfangen. Die derzeitige Nummer drei, Borussia Dortmund, reist nach Bremen.

Mit einem Heimsieg würden die Sachsen, bei denen die ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer und Xaver Schlager zur Stammelf von Trainer Marco Rose gehören, die Berliner punktemäßig ein- und in der Tabelle überholen. Ob Rose Kapitän Willi Orban einsetzen kann, ist nach dessen viel beachteter Stammzellen-Spende noch unklar.

Rose findet Union-Fans "scheinheilig"

Fix ist hingegen, dass es in der Partie wieder zum traditionellen Schweige-Protest der Union-Fans, die das RB-Modell in Leipzig ablehnen, kommt. Der Ex-Salzburg-Coach empfindet das Vorgehen ein wenig "scheinheilig". "Ich kenne Union und weiß, wo sie herkommen und wie sie von den Fans profitieren", sagte Rose am Freitag. "Union kämpft darum, dieses Underdog-Image so lange wie möglich aufrechtzuerhalten." Doch auch da werde mittlerweile sehr gutes Geld bezahlt und über Spieler diskutiert, die bei anderen Vereinen nicht auf dem Zettel stünden.

Die jüngsten vier Duelle zwischen beiden Seiten gingen an den Club von Union-Kapitän Christopher Trimmel. Rose kümmert das nicht: "Meine persönliche Bilanz ist nicht schlecht." In sechs Spielen als Trainer von Gladbach und Dortmund gab es drei Siege, zwei Unentschieden und nur eine Niederlage. Leipzig ist zudem seit 17. September in Pflichtspielen ohne Niederlage. Aber auch die Hauptstädter haben zuletzt vier Mal in Folge in der Liga gewonnen.