Bayern-Jäger Union Berlin und Freiburg geben sich keine Blöße

1:1 - Bullen ringen Bayern Punkt ab Der FC Bayern verpasst es mit einem 1:1 im Auftakt-Kracher sich von Verfolger Leipzig in der Tabelle abzusetzen. Damit behalten die Münchner sechs Punkte Vorsprung auf die Bullen, allerdings kann Freiburg am Samstag bis auf zwei Zähler an den Serienmeister rankommen.