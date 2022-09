'Doorballs': Diese Türklinken sorgen für Aufsehen

Die Firma "Doorballs" macht mit neuartigen Türklinken auf sich aufmerksam.

Bereits im zweiten Film der Reihe "Scary Movie" werden ähnliche "Doorballs" bereits präsentiert, nun gehen die eigenartigen Türklopfer in den Verkauf. Die "Bälle" dieses Mannes hängen greifbar tief nach unten, um einen guten Griff zu bekommen und anklopfen zu können. Es werden zwei unterschiedliche Größen verkauft, die kleine Version beläuft sich auf eine Größe von 22 Zentimeter.

Mit einem Gewicht von etwas mehr als einem Pfund erregen diese Bälle die Aufmerksamkeit von jedem, der an Ihre Tür klopft. "Mit dem beiliegenden Klebeband können Sie die Bälle an fast jede flache Oberfläche kleben, die Sie sich vorstellen können", so Doorballs. Hergestellt wird die ganze Figur Messing mit einer bronzenen Oberfläche.

Die kleine Version beläuft sich auf rund 30 €, wer die großen „Bälle“ haben möchte, muss rund 200 € in die Hand nehmen. Der Versand erfolgt laut Website „diskret“.